Кинотеатр Pushka в Кургане — это современный мультиплекс, который находится в развлекательной зоне ТРЦ «Гулливер». Это настоящий центр отдыха и шоппинга для широкой аудитории посетителей.
В кинотеатре «Pushka» имеется 4 комфортабельных зала с общей вместимостью 634 зрителя. Все кинозалы просторные, отличаются стильным интерьером, установлены удобные кресла, предусмотрены пандусы и места для посетителей с ограниченными возможностями, установлены экраны со специальным покрытием, действует система кондиционирования.
Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы, акустическое и звуковое оборудование цифрового формата. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.
В фойе работает попкорн-бар. Рядом с кинотеатром располагаются боулинг на 8 дорожек и игровая детская зона.
Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.