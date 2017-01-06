Кинотеатр Pushka в Кургане — это современный мультиплекс, который находится в развлекательной зоне ТРЦ «Гулливер». Это настоящий центр отдыха и шоппинга для широкой аудитории посетителей.

В кинотеатре «Pushka» имеется 4 комфортабельных зала с общей вместимостью 634 зрителя. Все кинозалы просторные, отличаются стильным интерьером, установлены удобные кресла, предусмотрены пандусы и места для посетителей с ограниченными возможностями, установлены экраны со специальным покрытием, действует система кондиционирования.

Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы, акустическое и звуковое оборудование цифрового формата. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.



В фойе работает попкорн-бар. Рядом с кинотеатром располагаются боулинг на 8 дорожек и игровая детская зона.