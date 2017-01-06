Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
Pushka

Pushka

Курган
Адрес
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
Телефон

3522607055 / администратор кинотеатра

Билеты от 400 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Гулливер»

О кинотеатре

Кинотеатр Pushka в Кургане — это современный мультиплекс, который находится в развлекательной зоне ТРЦ «Гулливер». Это настоящий центр отдыха и шоппинга для широкой аудитории посетителей.

В кинотеатре «Pushka» имеется 4 комфортабельных зала с общей вместимостью 634 зрителя. Все кинозалы просторные, отличаются стильным интерьером, установлены удобные кресла, предусмотрены пандусы и места для посетителей с ограниченными возможностями, установлены экраны со специальным покрытием, действует система кондиционирования.

Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы, акустическое и звуковое оборудование цифрового формата. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.

В фойе работает попкорн-бар. Рядом с кинотеатром располагаются боулинг на 8 дорожек и игровая детская зона. 

6 голосов
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Pushka
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:10 от 400 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:35 от 400 ₽ ...
Убежище
Убежище
Сегодня 1 сеанс
23:00 от 400 ₽ ...
Уволить Жору
Уволить Жору
Сегодня 1 сеанс
23:10 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Вера Сафронова 6 января 2017, 08:57
сколько будет стоить сеанс на ёлки 5 на 17:25 ?
6 голосов
Скидки в кинотеатре
Детям до 6 лет

Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Специальное предложение для родителей

Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям Специальные предложения
Льготным категориям граждан

Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Pushka

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:10 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:35 от 400 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
23:00 от 400 ₽
