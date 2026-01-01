Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Краснотурьинск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Рейтинг фильмов в прокате в Краснотурьинске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Крик 7
Последняя девушка Сидни Прескотт в который раз противостоит убийце в маске
ужасы, детектив, триллер
2026, США
7.0
Билеты
Наследник
Глен Пауэлл берется устранить своих конкурентов в борьбе за огромное наследство
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
детектив
драма
комедия
мелодрама
приключения
семейный
триллер
ужасы
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667