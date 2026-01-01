Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Киноафиша Краснотурьинска
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Премьер зал
Расписание
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Краснотурьинске
Краснотурьинск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Новое кино
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 11
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:40
от 250 ₽
14:30
от 300 ₽
16:20
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:00
от 300 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:10
от 300 ₽
18:05
от 350 ₽
Еще 3 фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
