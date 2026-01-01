Оповещения от Киноафиши
Сеть Премьер зал на карте в городе Краснотурьинск

Краснотурьинск
Новое кино
ул. Октябрьская, 11
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 11
+7 (953) 006-00-05
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
