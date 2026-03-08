Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Костроме 10 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 10 марта 2026 в Костроме

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:45 от 340 ₽ 14:10 от 390 ₽ 17:50 от 440 ₽ 21:30 от 440 ₽
Центральный г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
13:50 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше