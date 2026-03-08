Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Кострома, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Костроме
10 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 10 марта 2026 в Костроме
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:45
от 340 ₽
14:10
от 390 ₽
17:50
от 440 ₽
21:30
от 440 ₽
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
13:50
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667