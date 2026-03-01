Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Костроме 18 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 18 марта 2026 в Костроме

5 звезд г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:30 от 390 ₽ 12:20 от 440 ₽ 14:10 от 440 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:50 от 490 ₽ 19:40 от 490 ₽
Центральный г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
10:00 от 200 ₽ 13:50 от 250 ₽
