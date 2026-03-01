Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Костроме
13 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 13 марта 2026 в Костроме
Кинотеатр
5 звезд
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:30
от 390 ₽
12:20
от 440 ₽
14:10
от 440 ₽
16:00
от 490 ₽
17:50
от 490 ₽
19:40
от 490 ₽
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
10:00
от 250 ₽
12:00
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
