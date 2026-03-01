Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
9 марта 2026
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
10:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
