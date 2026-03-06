Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Костроме
8 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 8 марта 2026 в Костроме
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
12:30
от 440 ₽
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
12:00
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
