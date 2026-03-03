Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Костроме 3 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 3 марта 2026 в Костроме

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
13:20 от 390 ₽ 18:10 от 440 ₽
Центральный г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
11:50 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
