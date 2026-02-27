Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Костроме
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Костроме
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
13:55
от 440 ₽
20:25
от 490 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
