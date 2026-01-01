Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Кострома, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Семь вёрст до рассвета
Расписание Семь вёрст до рассвета (2025) в Костроме на сегодня
Расписание Семь вёрст до рассвета (2025) в Костроме на сегодня
Семь вёрст до рассвета
Федор Добронравов совершает подвиг, заманивая в ловушку нацистских оккупантов
драма, военный, исторический
2025 / Россия
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Придурки
Отзывы
2026, США, комедия, криминал
Лидия и Всадник тумана
Отзывы
2026, Канада, приключения, анимация
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Шепот сердца
Отзывы
1995, Япония, анимация, драма, мелодрама, аниме
МУЛЬТ в кино. Выпуск №198. Некогда скучать
Отзывы
2026, Россия, анимация
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»
К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)
Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут
Новое «Слово пацана» и детектив… с попугаем: после «Невского-8» НТВ выпустит целых 3 крутых сериала — воскресшего Семёнова забудете сразу
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»
Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом
Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить