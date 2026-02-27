Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Костроме 2 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2 марта 2026 в Костроме

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:55 от 340 ₽ 15:15 от 390 ₽ 19:45 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
