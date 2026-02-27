Оповещения от Киноафиши
Русский
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Костроме

Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Костроме

Вся информация о фильме
5 звезд г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:35 от 390 ₽ 15:25 от 440 ₽ 20:15 от 490 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
