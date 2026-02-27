Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане, 2026 в Костроме
4 марта 2026
Сказка о царе Салтане, 4 марта 2026 в Костроме
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:25
от 390 ₽
12:35
от 440 ₽
14:45
от 440 ₽
16:55
от 490 ₽
19:05
от 490 ₽
21:15
от 490 ₽
