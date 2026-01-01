Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Костроме 2 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2 марта 2026 в Костроме

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:25 от 340 ₽ 12:35 от 390 ₽ 14:45 от 390 ₽ 16:55 от 440 ₽ 19:05 от 440 ₽ 21:15 от 440 ₽
Центральный г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
14:00 от 300 ₽
