Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Костроме
27 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 27 февраля 2026 в Костроме
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:25
от 390 ₽
12:35
от 440 ₽
14:45
от 440 ₽
16:55
от 490 ₽
19:05
от 490 ₽
21:15
от 490 ₽
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
10:00
от 250 ₽
14:15
от 350 ₽
