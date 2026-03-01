Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Костроме
15 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 15 марта 2026 в Костроме
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:45
от 390 ₽
12:45
от 440 ₽
14:45
от 440 ₽
16:45
от 490 ₽
18:45
от 490 ₽
20:45
от 490 ₽
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
15:50
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
