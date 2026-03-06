Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Костроме
10 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 10 марта 2026 в Костроме
Вся информация о фильме
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
10:15
от 340 ₽
12:05
от 390 ₽
13:55
от 390 ₽
15:45
от 390 ₽
16:25
от 440 ₽
17:35
от 440 ₽
18:15
от 440 ₽
19:25
от 440 ₽
20:05
от 440 ₽
21:15
от 440 ₽
Центральный
г. Кострома, ул. Советская, 23
2D
15:45
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
