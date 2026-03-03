Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Костроме
3 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 3 марта 2026 в Костроме
Сегодня
3
Завтра
4
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
2D
16:10
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
