Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:20 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:50 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:30 от 200 ₽ 14:00 от 300 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
16:20 от 300 ₽
