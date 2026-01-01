Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Центральный (Кострома) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

0 метров
Ретро-кинотеатр ул. Советская, 23
5
2.7 км
Синема Стар Кострома ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио»
5
5.1 км
5 звезд пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
