Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост

Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что

Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия