В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца