Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Копейске 1 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 1 марта 2026 в Копейске

American Cinema г. Копейск, просп. Славы, 8, ТРК «Слава»
2D
15:35 от 400 ₽ 19:55 от 490 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
