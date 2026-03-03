Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Копейске
3 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Копейске
О фильме
American Cinema
г. Копейск, просп. Славы, 8, ТРК «Слава»
2D
14:30
от 300 ₽
18:30
от 380 ₽
