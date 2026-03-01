Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Кольцово

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Кольцово

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ДК Кольцово Центральная улица, 10a
2D
16:35 от 400 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше