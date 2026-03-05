Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Кольцово
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Новосибирск
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
КАРО 10 Галерея
Сибирская
2D
13:25
от 660 ₽
Полное расписание и билеты
