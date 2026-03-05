Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Кольцово

Расписание сеансов Красавица, 2026 в Кольцово

Расписание сеансов в городе Новосибирск

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
КАРО 10 Галерея
Сибирская
2D
18:00 от 770 ₽
Киномир в ТРК «Эдем» г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем»
2D
13:30 от 600 ₽
Киносити
Березовая роща
2D
14:30 от 380 ₽
Полное расписание и билеты
