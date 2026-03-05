Оповещения от Киноафиши
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Кольцово
Расписание сеансов в городе Новосибирск
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
КАРО 10 Галерея
Сибирская
2D
18:00
от 770 ₽
Киномир в ТРК «Эдем»
г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем»
2D
13:30
от 600 ₽
Киносити
Березовая роща
2D
14:30
от 380 ₽
Полное расписание и билеты
