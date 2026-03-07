Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Кольцово

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Новосибирск

Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
КАРО 10 Галерея
Сибирская
2D
22:55 от 940 ₽ 00:35 от 940 ₽
Киносити
Березовая роща
2D
22:00 от 490 ₽
Кронверк Синема Мегаплекс г. Новосибирск, ул.Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент» на Троллейной, 3 этаж
2D
22:50 от 570 ₽
Полное расписание и билеты
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
