Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Расписание сеансов кинотеатра «ДК Кольцово»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК Кольцово»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
21:35
от 500 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
16:45
от 350 ₽
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
14:15
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
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Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
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