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Расписание сеансов кинотеатра «ДК Кольцово»

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
21:35 от 500 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
16:45 от 350 ₽
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
2D
14:15 от 450 ₽ 19:10 от 500 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
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