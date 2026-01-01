Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, ужасы, фантастика
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2026, Россия, комедия
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2026, Россия, комедия
Мой друг нерпа
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2023, Россия, мелодрама, семейный
Грязные деньги
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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2026, Россия, триллер
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