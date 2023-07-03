Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре ДК Кольцово

Отзывы о кинотеатре ДК Кольцово

Отзывы о кинотеатре ДК Кольцово
Михаил Ульяненко 3 июля 2023, 10:59
Хороший кинотеатр. Сотрудники вежливые , сиденья достаточно удобные , зал почти всегда пустойю
daraposnaa 16 февраля 2025, 11:07
Комфортный кинотеатр, есть необходимые закуски и гардероб, все супер
