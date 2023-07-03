Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Киноафиша Кольцово
Кинотеатры
ДК Кольцово
Отзывы о кинотеатре ДК Кольцово
Отзывы о кинотеатре ДК Кольцово
Михаил Ульяненко
3 июля 2023, 10:59
Оценка
Хороший кинотеатр. Сотрудники вежливые , сиденья достаточно удобные , зал почти всегда пустойю
3 июля 2023, 10:59
0
0
Ответить
daraposnaa
16 февраля 2025, 11:07
Оценка
Комфортный кинотеатр, есть необходимые закуски и гардероб, все супер
16 февраля 2025, 11:07
0
0
Ответить
