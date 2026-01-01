Оповещения от Киноафиши
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
7.0
Билеты
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
6.0
Билеты
Уволить Жору
Уволить Жору Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
