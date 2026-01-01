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Скоро в прокате «Холоп 3» 1
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Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Комсомольске-на-Амуре

Вся информация о фильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Тень
Тень
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Ну зачем я только сыпал соль в стиралку? Хотел, чтобы одежда стала мягче и быстрее высыхала, а в итоге попал на 10 000 рублей
Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
Уже 7-я неделя проката, а этот фильм все еще главный в России: 1 миллиард в кассе — зрители платят, чтобы «поверить в чудо»
Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)
Пока «Соло прокачки 3» все нет, в июле выходит его «близнец»: тут тоже поднимают уровень, а герой похож на Джин-ву
Вы не поняли финал «Обсессии»: для Никки все закончилось хэппи-эндом – за убийства точно не накажут (в фильме показали, почему)
«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова
Не жалею, что включила 3 свежих детектива из России: скрасят вечер, пока ждете «Первый отдел» и «Невский»
Один из главных шедевров Тарантино пересняли в Индии – зрители ремейка «умерли от кринжа»: «Было сносно, а потом они начали танцевать»
Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР
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