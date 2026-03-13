Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Комсомольске-на-Амуре
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Комсомольске-на-Амуре
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 18
2D
12:20
от 500 ₽
14:10
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
Факел
г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, 35
2D
10:00
12:25
16:15
18:00
