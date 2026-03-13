Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Комсомольске-на-Амуре

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Комсомольске-на-Амуре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 18
2D
12:20 от 500 ₽ 14:10 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽
Факел г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, 35
2D
10:00 12:25 16:15 18:00
