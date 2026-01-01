Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Комсомольске-на-Амуре

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Комсомольске-на-Амуре

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тень
Тень
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Хлопок, шелк, лен или бамбук: на каком постельном белье комфортнее спать в летнюю жару — и никакой кондиционер не нужен
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки
Эти 3 шедевра реально пробуждают интерес к науке — рекомендует даже астрофизик: «Интерстеллара» в списке нет
СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов
Думаете, знаете «Кавказскую пленницу» наизусть? Эти 5 вопросов докажут обратное (тест для фанатов)
«Москва слезам не верит», тест – тоже: на 5 вопросов ответят лишь те, кто жил в СССР
«Пускай все слышат – это моя дача. И тест тоже»: вспомните 6 шедевров советского кино по кадрам с грядок да огородов?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше