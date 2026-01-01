Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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просп. Ленина, 19
150 метров
Факел
просп. Мира, 35
750 метров
Красный
Аллея Труда, 22
1.3 км
Алмаз
ул. Культурная, 18
6.1 км
Кинозал РДК
Хабаровский край, пгт Солнечный, ул. Ленина, 23Б
32.5 км
Молодость
пр. Мира, 30
37.2 км
Хабаровск
ул. Стрельникова, 4
265 км
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
267 км
FourRoom
ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
267 км
Оскар
Восточное ш., 41, БЦ «Золотые башни»
268 км
Фабрика грез
ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
268 км
М-Синема
Ленинградская улица, д. 28(И)
268 км
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