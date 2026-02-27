Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз»

Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз»

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:40 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:50 от 500 ₽ 23:00 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:30 от 500 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
23:10 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
21:05 от 500 ₽
