Дворец культуры «Алмаз» открылся в далеком 1975 году. В семидесятые и восьмидесятые годы здесь активно проводились кинопоказы, но уже в девяностых годах они были приостановлены.

Сегодня, спустя столько лет, Дворец культуры возрождает былые традиции - вновь открывает уютный кинозал, в котором гости смогут посмотреть любимые фильмы на большом экране! Это стало возможным благодаря государственной поддержке. В ДК «Алмаз» установлено новое оборудование, комфортабельные кресла, и он вновь распахнет двери для первых зрителей!