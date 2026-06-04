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Киноафиша Комсомольска-на-Амуре Кинотеатры Алмаз

Алмаз

Комсомольск-на-Амуре
Адрес
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 18
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Телефон

+7 (4217) 57-37-84

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О кинотеатре

Дворец культуры «Алмаз» открылся в далеком 1975 году. В семидесятые и восьмидесятые годы здесь активно проводились кинопоказы, но уже в девяностых годах они были приостановлены.

Сегодня, спустя столько лет, Дворец культуры возрождает былые традиции - вновь открывает уютный кинозал, в котором гости смогут посмотреть любимые фильмы на большом экране! Это стало возможным благодаря государственной поддержке. В ДК «Алмаз»  установлено новое оборудование, комфортабельные кресла, и он вновь распахнет двери для первых зрителей!

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Расписание сеансов в кинотеатре Алмаз
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:15 от 500 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
21:15 от 500 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
09:00 от 400 ₽ 10:45 от 500 ₽ 15:40 от 500 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Алмаз

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:15 от 500 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
21:15 от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
09:00 от 400 ₽ 10:45 от 500 ₽ 15:40 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тень
Тень
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
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