Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Факел
Расписание сеансов кинотеатра «Факел»
Расписание сеансов кинотеатра «Факел»
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Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
09:15
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
20:50
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:40
13:55
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
18:40
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
22:45
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
12:45
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
09:00
12:15
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
15:30
20:20
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
3D
17:55
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
14:45
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
16:55
Тень
приключения, анимация, семейный
2025, Германия
2D
11:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тень
Отзывы
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
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