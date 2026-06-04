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Киноафиша Комсомольска-на-Амуре Кинотеатры Факел

Факел

Комсомольск-на-Амуре
Адрес
г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, 35
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Телефон

+7 (4217) 54 49 98 / администратор

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+7 (4217) 31 73 31 / касса

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О кинотеатре

Кинотеатр «Факел» в городе Комсомольск на Амуре расположен по адресу просп. Мира, 35.

Мультиплекс вмещает зрительный зал на 850 мест. Этот киноцентр отличается тем, что имеет возможность демонстрировать фильмы в разрешении 4К DLP Cinema. Здесь установлен самый большой киноэкран в городе(24x9 метров), который передает яркие и насыщенные цвета кинокартин. Современная акустическая и кинопроекционная система, а также цифровое оборудование MasterImage, дает возможность зрителям просматривать фильмы в 3D формате.

Основной репертуар киноцентра - это отечественное и зарубежное кино.

В холле кинотеатра есть мягкие диваны для посетителей, а также кино-бар. Здесь можно дождаться своего сеанса и запастись разнообразными напитками, десертами и закусками. Территория комплекса предусматривает бесплатный доступ в интернет WI-FI.

Бар
Игровая зона
Wi-Fi
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Факел
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
09:15 ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
20:50 ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
10:40 13:55 ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
18:40 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Фильмы в кинотеатре Факел

Завтра 5 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
09:15
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:50
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:40 13:55
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тень
Тень
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