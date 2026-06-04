Кинотеатр «Факел» в городе Комсомольск на Амуре расположен по адресу просп. Мира, 35.

Мультиплекс вмещает зрительный зал на 850 мест. Этот киноцентр отличается тем, что имеет возможность демонстрировать фильмы в разрешении 4К DLP Cinema. Здесь установлен самый большой киноэкран в городе(24x9 метров), который передает яркие и насыщенные цвета кинокартин. Современная акустическая и кинопроекционная система, а также цифровое оборудование MasterImage, дает возможность зрителям просматривать фильмы в 3D формате.

Основной репертуар киноцентра - это отечественное и зарубежное кино.

В холле кинотеатра есть мягкие диваны для посетителей, а также кино-бар. Здесь можно дождаться своего сеанса и запастись разнообразными напитками, десертами и закусками. Территория комплекса предусматривает бесплатный доступ в интернет WI-FI.