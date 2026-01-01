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Киноафиша Комсомольска-на-Амуре Кинотеатры Красный Расписание сеансов кинотеатра «Красный»

Расписание сеансов кинотеатра «Красный»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
Тень
Тень приключения, анимация, семейный 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (4217) 543-535 Позвонить
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тень
Тень
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
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