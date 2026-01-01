Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Красный
Расписание сеансов кинотеатра «Красный»
Расписание сеансов кинотеатра «Красный»
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О кинотеатре
Расписание
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Отзывы
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
Позвонить
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
Позвонить
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Тень
приключения, анимация, семейный
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (4217) 543-535
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Кинотеатры рядом
600
метров
Факел
просп. Мира, 35
5
1.2
км
U-City
просп. Ленина, 19
5
6.6
км
Алмаз
ул. Культурная, 18
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тень
Отзывы
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
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