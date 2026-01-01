Оповещения от Киноафиши
600 метров
Факел просп. Мира, 35
5
1.2 км
U-City просп. Ленина, 19
5
6.6 км
Алмаз ул. Культурная, 18
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
