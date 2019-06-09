Оповещения от Киноафиши
Красный
Отзывы о кинотеатре Красный
Роман Цой
9 июня 2019, 14:40
Оценка
Отличное заведение , чистые залы , приветливый персонал ! Но высокие цены на еду и напитки
9 июня 2019, 14:40
1
0
Ответить
Сонечка Ньюман
13 января 2024, 08:32
Оценка
Лучший кинотеатр
13 января 2024, 08:32
0
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»
Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
