Киноафиша Комсомольска-на-Амуре Кинотеатры Красный

Красный

Комсомольск-на-Амуре
Адрес
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 22
Телефон

8 (4217) 543-535

О кинотеатре

Кинотеатр «Красный» в городе Комсомольск на Амуре Аллея, расположен по адресу Труда, 22.

Мультиплекс предусматривает два кинозала на 327 мест. Зона love-seats рассчитана на 120 мест, там установлены мягкие диваны и столики. Каждый зал оборудован звуковой системой DolbyDigitalSurround EX и современным кинопроекционным оборудованием.

В кинотеатре регулярно проводятся творческие вечера и праздничные концерты, также любой зал можно арендовать для проведения семинаров и конференций.

Большой разнообразия жанров на любой вкус придет по вкусу каждому посетителю. Здесь вы сможете посмотреть фильм в соответствии со своим предпочтениям.

В кино-баре продается большой выбор напитков и закусок: начос, попкорн в ассортименте, куриные наггетсы, картошка фри, кока-кола и т.д. Дождаться начала своего сеанса посетители могут на мягких комфортабельных диванах.

Бар
9 голосов
Отзывы о кинотеатре

Роман Цой 9 июня 2019, 14:40
Отличное заведение , чистые залы , приветливый персонал ! Но высокие цены на еду и напитки
Сонечка Ньюман 13 января 2024, 08:32
Лучший кинотеатр
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
