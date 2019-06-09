Кинотеатр «Красный» в городе Комсомольск на Амуре Аллея, расположен по адресу Труда, 22.

Мультиплекс предусматривает два кинозала на 327 мест. Зона love-seats рассчитана на 120 мест, там установлены мягкие диваны и столики. Каждый зал оборудован звуковой системой DolbyDigitalSurround EX и современным кинопроекционным оборудованием.

В кинотеатре регулярно проводятся творческие вечера и праздничные концерты, также любой зал можно арендовать для проведения семинаров и конференций.

Большой разнообразия жанров на любой вкус придет по вкусу каждому посетителю. Здесь вы сможете посмотреть фильм в соответствии со своим предпочтениям.

В кино-баре продается большой выбор напитков и закусок: начос, попкорн в ассортименте, куриные наггетсы, картошка фри, кока-кола и т.д. Дождаться начала своего сеанса посетители могут на мягких комфортабельных диванах.