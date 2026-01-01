Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр U-City (Комсомольск-на-Амуре) на карте

Кинотеатр U-City (Комсомольск-на-Амуре) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

650 метров
Факел просп. Мира, 35
5
1.2 км
Красный Аллея Труда, 22
5
6 км
Алмаз ул. Культурная, 18
5
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
