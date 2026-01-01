Кинотеатр «U-City» в городе Комсомольск на Амуре расположен по адресу просп. Ленина, 19.

Этот уютный небольшой мультиплекс вмещает в себя один кинозал на 48 мест. В зале установлена современная звуковая система DolbyDigitalSurround EX и новое акустическое оборудования. Кинозал оснащен мягкими комфортабельными креслами и системой кондиционирования зима-лето.

Современный дизайн в стиле хай-тек придет по вкусу каждому посетителю. Основной репертуар это отечественные фильмы и мировые премьеры. Помимо показа фильмов здесь проводят конференции, семинары и устраивают праздники.

В холле кинотеатра находится кино-бар, который предлагает большое разнообразия закусок и напитков. Приятная и спокойная музыка позволит расслабиться и настроит на позитивный лад.