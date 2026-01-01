Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Ленина, 19
8 (4217) 321-442

Кинотеатр «U-City» в городе Комсомольск на Амуре расположен по адресу просп. Ленина, 19.

Этот уютный небольшой мультиплекс вмещает в себя один кинозал на 48 мест. В зале установлена современная звуковая система DolbyDigitalSurround EX и новое акустическое оборудования. Кинозал оснащен мягкими комфортабельными креслами и системой кондиционирования зима-лето.

Современный дизайн в стиле хай-тек придет по вкусу каждому посетителю. Основной репертуар это отечественные фильмы и мировые премьеры. Помимо показа фильмов здесь проводят конференции, семинары и устраивают праздники.

В холле кинотеатра находится кино-бар, который предлагает большое разнообразия закусок и напитков. Приятная и спокойная музыка позволит расслабиться и настроит на позитивный лад.

Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
