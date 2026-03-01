Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти