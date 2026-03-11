Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Клинцах 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Клинцах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинопарк г. Клинцы, ул. Октябрьская, 5, ТРЦ «Московский»
2D
12:00 от 400 ₽ 15:30 от 450 ₽ 19:20 от 500 ₽
